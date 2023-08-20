Bekamız için sınır mayınlanmalı

Orkun Özeller kaçak geçişlerin en fazla kışın yaşandığını söyledi. Gerekçesini de “Çünkü duvar boyunda kar yağıyor. Üzerinden yürüyerek geçiliyor” diye açıkladı.

Saygı ÖZTÜRK

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Orkun Özeller, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan albay rütbesiyle emekliye ayrıldı. Görevde bulunduğu dönemde sınır boylarını gözlemliyor, önlemlerin en üst seviyede alınması için neler yapılması gerektiğini belirliyorlardı. Orkun Albay bugün farklı yerde duruyor. Bu kez, köylünün, çobanın yerine, onların askerin hal ve hareketlerinden ne anlamlar çıkarıldığını gözlemledi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile birlikte sınır köylerine gitti. İzlenimlerini ve çözüm önerilerini SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

DUVARSIZ YERLER OTOBAN!

“Van'ın Başkale, Saray ve Özalp ilçeleri insan kaçakçılığının en fazla yapıldığı yer. İran sınırında duvar ve fiziki engeller büyük ölçüde tamamlanmış. Ama mayınlı alanların temizlenmesi, hudutlarımızda özellikle duvarın olmadığı yerleri adeta otobana çevirmiş. Kara mayınlarının temizlenmesini gerektiren Ottowa Sözleşmesinden derhal çıkıp tekrar o alanlar mayınlanmalı. Ülke güvenliği ve bekası için mayınlanmanın gerektiğini net ifade edebilirim. Önümüzdeki yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yahut da Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi bölgelerde yaşanabilecek çatışmalar, kaoslar yine insanları planlı ya da plansız bir zorunlu göçe insan akınına tutabilir. O yüzden hudutlarımızın alınmış olan tedbirleri arttırılarak korunmaya devam edilmesi şarttır.”

DUVARIN YÜKSEKLİĞİ YETERLİ Mİ?

“Görevdeyken, hep ‘Yapılan duvarın yüksekliği yeterli mi?' diye düşünürdüm. Tel örgüsüyle birlikte 4.5 metre olan bu yüksekliği rütbeli askerler yeterli bulmuyordu. Sınır köylülerine ‘Bu duvarlar kaçak geçişlere engel olur mu?' diye sordum. Köylüler ‘Buraya kışın öyle bir kar yağar ki duvarın üzerinden yürüyerek geçeriz. Karın yüksekliği duvarı geçer. Başka mevsimde geçişlerde sisli, yağmurlu havalar seçilir ki ‘İHA ve SİHA'lar, kameralar görmesin' dediler. Şimdi duvarlar, tel örgülerle yetinilmiyor, teknik imkanlar da sınır boylarında artırılıyor.”

ASKER İSTERSE KUŞ UÇMAZ

“Konuştuğum herkesin ortak cümlesi ‘Asker isterse buradan kuş uçurtmaz.' Bunu asker de söylüyor, yerel halk da söylüyor. Peki şimdi diyeceksin ‘Bir yıl önce bırakın kuşu, yüzbinlerce insan nasıl sınırı kaçak geçti?' Köylü diyor ki, ‘İnsanlar adeta akıyordu. Geçen yıllar askere bu tedbirleri aldırmıyorlardı.' Burada ‘Bırakın geçsinler' mantığını görebiliyoruz. Bir güç askeri dışarı çıkartmamış, devriye attırmamış. Bunlara göz yumulmasını sağlamış. Şimdi ‘Kaçak geçişler olmuyor' diye iddia eden yetkililere de ‘Türkiye'nin içerisine bakın. Bunlar nereden geldi?' diye sorarım. Milyonlarca kaçak insan duvar yokken bile bu kadar geçmezmiş. Duvara rağmen akın akın geçilmiş.”

İRAN, GEÇİŞLERE KARIŞMIYOR

İran askerleri, yabancıların sınırımıza geçişlerine bırakın engel olmayı, geçişleri teşvik ediyor. İran askerlerinin bilgisi dışında yapılacak bir geçişte hiç acımadan ateş ediyor, öldürüyorlar. Türk askeri insan haklarına duyarlı olarak hareket ediyor. Sınırda özel yetkili, özel donanımlı birlikler gerekiyor. Orada çok şeyler konuştuk. Askerlerle ilgili de iddialarda bulundular. Onların söylemesi maksatlı da olur. O yüzden iddiaların da araştırılması gerekir. Bazı art niyetli insanlarda özellikle askere zarar verebilmek adına ve bu şekilde ithamlarda bulunabiliyorlar.”

ABD'NİN VERDİĞİ ÖDÜLÜ REDDETTİ

2021'de kendi isteğiyle emekliye ayrılan Albay Orkun Özeller, ABD tarafından 2017'de verilen ödülü “Bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir” diyerek almadı. 2003'te Kosova'da Alman erlerin yaptığı saygısızlığa anında cevap verip Türk subayının itibarını koruyan asker olarak tarihe geçti.

Türkoğlu kaçak göçü Meclis'e taşıyacak

Orkun Özeller ile birlikte İran sınırında incelemeler yapan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu konuyu TBMM gündemine taşıyacak. Meclise vermek için bir soru önergesi hazırlayan Türkoğlu, izlenimlerini de yapacağı konuşmada anlatarak konuya tüm vekillerin dikkatini çekecek.

İnsan kaçakçılığında büyük para dönüyor

ESKİ Albay Orkun Özeller, bölgedeki halkın adeta insan kaçakçılığına mahkum edildiğini vurgulayarak şu tespitleri dile getirdi:

“Neden mahkum edilmiş vaziyette? İran tarafına bakıyor. Bir litre mazot bir lira. Elektrik, su neredeyse bedava. Hayat orada o şekilde akıyorken kendisi oldukça zor şartlarda pahalı bir hayat sürüyor kaçakçılık onun için büyük bir iş imkanı, bir meslek haline gelmiş oluyor. İnsan kaçakçılığı yapanlardan örneğin baba yakalanıyorsa, işi bu kez oğlu sürdürüyor. Bu yapı hep sürüyor. Bu işte büyük paralar dönüyor. Örneğin Afganistan'dan çıkan grubun geçiş parası her teslim noktasında kaçakçıya veriliyor. Kaçak geçişlerde kişi başına 8 ile 10 bin dolar ödeniyor.”

SOYLU DOKUNMUYORDU!

Orkun Özeller, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dönemine de değinerek “O zaman oralarda ben görev yaptım. İnsan kaçakçılığı yapan organize suç şebekeleri olduğunu duyuyorduk. O şebekelere yönelik etkili operasyon olmazken, Süleyman Soylu gittikten sonra yeni gelen İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bu şebekeler üzerine gitti ve pek çok operasyonla pek çok şebeke çökertildi. Ama daha önce bunlar yapılmıyordu” dedi.

Vizeli giren 790 bin kişi bir daha çıkmadı

Orkun Özeller, sınırımızı kaçak geçenlerden çok yasal yollarla gelenlerin daha büyük sorun olduğunu söyledi ve ekledi: “Turist vizesi alan, Türkiye'de iş yeri açacağını söyleyenler Türkiye'ye geliyor. Bir merdiven altı yeri açıp vergi vermeden ticari hayatı döndüren kişiler var. Gelen bir daha gitmiyor. Kanundaki bu boşlukları gidermek gerekiyor. Sadece turist vizesi ile giriş yapanlardan 790 bin kişi Türkiye'de kaçak olarak bulunuyor.”