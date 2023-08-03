Bekçinin sır ölümü ekipleri harekete geçirdi
İstanbul Beylikdüzü'nde görevli bekçi İbrahim Cin, Esenyurt'ta evinde ölü bulundu. Cin'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 28 yaşındaki bekçi İbrahim Cin’i arayan yakınları kendisine ulaşamayınca, evine gelerek çilingir yardımıyla içeri girdi.
YATAKTA HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU
Cin’in yatakta hareketsiz şekilde olduğunu gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KECİSİ VE DELİCİ ALET İZİ BULUNMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cin’in vücudunda herhangi bir delici kesici alet izine rastlanmadı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Cin’in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (DHA)