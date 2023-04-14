Bekir Bozdağ’a Şanlıurfa’da büyük şok

Memleketi Yozgat yerine Şanlıurfa’dan aday gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP aday tanıtım toplantısında zor anlar yaşadı. Etkinlik başladığında dolu olan salon, Bozdağ’ın kürsüye çıkmasıyla boşaldı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasında 14 Mayıs’taki seçimin büyük bir seçim olduğunu belirten Bozdağ, “Bir yanda 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağını 28 bin kilometreye çıkarmış Recep Tayyip Erdoğan var aday olarak, öbür yanda İstanbul’dan Ankara’ya yürümüş bir Kılıçdaroğlu var” ifadesini kullandı.

BOZDAĞ KONUŞURKEN SALON BOŞALDI

Aday tanıtım toplantısının başlangıcında dolu olan salon, Bozdağ’ın konuşması sırasında boşaldı. Birçok AKP’li salonu terk etti.



Aday toplantısının başlangıcındaki dolu salon



Bozdağ’ın konuşması sırasında boşalan salon

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