Belediye araçları AKP’nin emrinde…

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala devletin ve halkın kaynakları AKP için kullanılmaya devam ediyor. Konya’da AKP'li başkanın yönetimindeki Seydişehir ilçe Belediyesi’ne ait araçlar AKP’nin seçim koordinasyon merkezinin tadilat çalışmalarında kullanıldı.

Müslüm EVCİ

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Devlet kaynaklarının seçim organizasyonlarına seferber edilmesine yönelik görüntülere bir yenisi daha eklendi.

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ’NİN İNŞAATINDA BELEDİYE ARAÇLARI KULLANILDI

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Konya'da AKP'li Seydişehir ilçe Belediyesi'ne ait araçların AKP'nin seçim koordinasyon merkezinin tadilat çalışmalarında kullanıldığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Belediyeye ait araçların AKP Seçim Koordinasyon merkezinde kullanılmasına tepki gösteren CHP Seydişehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet Balcı, “Yine seçim, Yine bütün belediye kaynakları seçim için seferber. Neden? Çünkü çok iyi biliyorlar, Reisleri giderse, onlar daha kolay gidecekler. Ne mutlu ki, 14 Mayıs 2023'te reisiniz yolcu, devamındaki yerel seçimde de siz yolcusunuz! Tıpkı seçim koordinasyon merkezini açtığınız yerdeki Bankanın Şubesini kapatıp gittiği gibi…” dedi.

AKP'Lİ KONYA BELEDYESİ DE OTOBÜSLERİ AKP'LİLERİN HİZMETİNE SUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde AKP Konya İl Başkanlığı'nın 28. Dönem Milletvekili Aday Adaylığı Temayül Yoklaması için oy kullanacak üyeler, AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle taşınmıştı.

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