Belediye başkan yardımcısını dövdüler, hepsi tahliye edildi

Diyarbakır’da, kayyumla yönetilen Hazro Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Nevzat Narçiçek’i, şahsi işleri için kepçe vermediği gerekçesiyle darbetmelerinin ardından tutuklanan AKP Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu’nun 4 yakını tahliye edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Diyarbakır'ın kayyumla yönetilem Hazro Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Nevzat Narçiçek, AKP Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun şahsi işi için kepçe isteğini kabul etmedi.

Mehmetoğlu iddiaya göre Narçiçek'i, “Hayatı senin burnundan getirmezsem, bunun hesabını sormazsam” diyerek tehdit etti. Tartışmadan bir gün sonra 24 Ağustos tarihinde Narçiçek, AKP İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşleri ve iki yakının saldırısına uğradı.

El ve bilek kısmında çatlak oluşan Narçiçek, AKP'li Cemal Mehmetoğlu ile kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu. Narçiçek'in şikayeti sonrasında Cemal Mehmetoğlu’nun iki kardeşi ve 2 yakını gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

AKP Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu

TAHLİYE EDİLDİLER

Tutuklanan 4 kişinin tahliye edilmesi için avukatları mahkemeye dilekçe verdi. Hazro Asliye Ceza Mahkemesi de geçen 1 Eylül’de dosya üzerinden tutukluluk durumlarını inceledi.

Mahkeme, haklarında iddianame düzenlenen sanıklar İbrahim Mehmeoğlu, Mehmet Salih Mehmetoğlu, Ömer Faruk Mehmetoğlu ve Önder Mehmetoğlu'nun tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurup, dosyanın geldiği aşama, sanıkların sabit ikamet adresleri oluşları, karartılacak delilerin bulunmadığı ve tutukluluk halinin devamının ölçülü olmayacağı gerekçesiyle, sanıkların tahliyesine karar verdi.