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Belediye başkanından alkol yasağı tepkisi: Burası Kadıköy…

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Valiliği'nin alkol yasağını içeren hatırlatma genelgesine sert tepki gösterdi.

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Belediye başkanından alkol yasağı tepkisi: Burası Kadıköy…

İstanbul Valiliği, çok sayıda şikayetin olduğunu öne sürerek “Alkol Satışı ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi” başlıklı bir hatırlatma genelgesi yayımladı.

Daha sonra yapılan açıklamada ise “İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, ilçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur” denildi.

BURADA HERKES EŞİTTİR

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Valiliği’nin alkol yasağı hatırlatma genelgesiyle ilgili şunları söyledi:

– Burası Kadıköy. Burada kimsenin yediğine, giydiğine, içtiğine, yaşam şekline karışmayız. Burası başta gençlerin olmak üzere, bütün İstanbulluların kaçtığı bir özgürlük mekânı.

– Tekrar hatırlatalım; burası Kadıköy. Burası özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, dostluğun başkenti. Burada kimse kimseyi ötekileştirmez, burada kimse kimseyi ayrıştırmaz. Burada herkes eşittir.

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