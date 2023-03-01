Belediye depremzedeye taksitle mezar sattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden depremzede vatandaştan mezar parası aldığı ortaya çıktı. Belediyenin kredi kartına taksitle ödeyebilirsiniz talebi üzerine acılı baba “Peki acımı kaça böleceksiniz?” diye bu duruma tepki gösterdi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, depremzedelere taksitle mezar satan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

“BU BABANIN HAKKINI KAÇ TAKSİTLE ÖDEYECEKSİNİZ?”

Arık, Meclis’te yaptığı açıklamada, “Şimdi Cumhur İttifakına soruyorum: Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden baba, acısını tek taksitle ödemiş. Siz bu babanın hakkını kaç taksitle ödemeyi düşünüyorsunuz” dedi. Arık, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Depremin ilk günü Elbistan'daydım, çok büyük acılara tanıklık ettim, yüreğim acılarla dolu. Kızılay'ın çadır satma skandalından sonra ‘Daha kötüsü ne olabilir ki?' diye düşünürken acılı bir babanın anlattıkları kanımı dondurdu.

*Bakın, acılı baba ne diyor: ‘Vekilim, depremde eşimi ve 2 çocuğumu kaybettim. Tam 9 gün sonra cesetlerine ulaşabildim. Defin için Kayseri'ye getirdim.

“MEZAR İÇİN PARA İSTEDİLER”

*Kayseri Büyükşehir Belediyesinin uygulaması kadar hiçbir şey canımı yakmadı. Benden mezarları için para istediler.

*Depremzede olduğumu, her şeyimi kaybettiğimi söyledim. ‘Kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.' dediler. ‘Peki, acımı kaça böleceksiniz?' diye sordum. İstersem on iki taksit yapabileceğini söylediler.' Ben bir milletvekili olarak yanıt veremedim.

*Şimdi Cumhur İttifakı'na soruyorum: Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden baba, acısını tek taksitle ödemiş. Siz bu babanın hakkını kaç taksitle ödemeyi düşünüyorsunuz?” diye sordu.

İlginizi Çekebilir CHP'li Girgin: 20 yıllık AKP iktidarının özeti, Saray var çadır yok

İlginizi Çekebilir CHPli Bakırlıoğlu’ndan Kızılay’a tepki: Utanmasalar çadır kirası isteyecekler