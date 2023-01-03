Belediye meclisi, Bakan Varank’a fahri hemşehriliği onaylamadı
Geçen kasım ayında seçildiği İYİ Parti'den AKP’ye geçen Aydın’ın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a fahri hemşehrilik teklifini Belediye Meclisi kabul etmedi.
Nazilli Belediye Meclisi'nin 2023 yılı ilk oturumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a fahri hemşehrilik verilmesi kabul edilmedi.
Gündemdeki 10 maddenin görüşülmesinden sonra, başkan Özcan ek gündem maddesi olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a fahri hemşehrilik verilmesini önerdi.
Görüşmelerde öneriye CHP ve İYİ Parti grupları karşı çıktı. Yapılan oylamaya Cumhur İttifakı'ndan 15 kabul, Millet İttifakı'ndan 16 red oyu geldi. Bir İYİ Partili Meclis Üyesi ise çekimser kaldı. Böylece öneri oy çokluğuyla reddedildi.