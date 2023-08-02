Belediye, ulaşım zammını afişle duyurdu: Üzgünüz!

Geçtiğimiz günlerde şehir içi ulaşım ve içme suyuna zam yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi son olarak belediye tarafından üretilen halk ekmeğe zam yaptı. Belediye, şehir içindeki billboardlara verdiği ilanla kalem kalem maliyetleri etkileyen işçilik ve ürünlere gelen zamları duyurarak yapılan zam için üzgün olduğunu paylaştı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen halk ekmeğe zam yapıldı. Yeni yapılan düzenleme ile 200 gramı 3 liradan satılan ekmek, yüzde 33 zamlanarak 4 lira oldu.

HALK EKMEK 4 LİRA OLDU

Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası’nın, Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO) zam talebinde bulunması ve odanın zam talebini kabul etmesiyle birlikte 210 gramı 5 liradan satılan ekmek, Eskişehir’de 200 gramı 7 liradan satılmaya başlamasının ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fırını’nda üretilen Halk Ekmek’e de zam yapıldı.

En son geçen Ocak ayında 200 gramı 2,5 liradan satılan halk ekmek yüzde 20 zamlanarak 3 lira olmuştu. Artan maliyetler nedeniyle belediye halk ekmeğe yüzde 33 oranında bir zam uygulayarak 200 gramı 4 liradan satmaya başladı.

VATANDAŞLAR KUYRUK OLUŞTURUYOR

Halk ekmek fiyatlarına uygulanan zamma rağmen; bakkal, market ve fırınlara göre yine de fiyatını uygun bulan vatandaşlar, sayıları her geçen gün artan, hemen hemen tüm mahallelerde yer alan Büyükşehir Belediyesi halk büfeleri önünde ucuz ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Hayat pahalılığı vatandaşın cebini yakmaya devam ederken, vatandaşlar 3 kuruş tasarruf yapabilmek için uzun kuyruklara katlanmak zorunda kalıyor.

“ÜZGÜNÜZ”

Geçtiğimiz günlerde şehir içi ulaşım ve içme suyuna da zam yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki billboardlara verdiği ilanla ulaşımdaki zammı etkileyen faktörleri vatandaşlara duyurdu.

Belediye tarafından verilen ilanda, ulaşım zammını etkileyen faktörlerin başında asgari ücrete gelen zam, döviz kurlarında yükselme ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar yer aldı. Yapılan zam için belediye olarak üzgün oldukları da belirtilen ilanda kalem kalem işçilik ve ürünlere gelen zamlar şu şekilde duyuruldu:

Aralık Temmuz Artış Oranı

Asgari Ücret 5.500 TL 11.402 TL % 107

Akaryakıt/Benzin 18,68 TL 34,70 TL % 86

Döviz/Dolar 18,61 TL 27,05 TL % 45

Döviz/Euro 19,42 TL 30,39 TL % 56

Temmuz ayında Aralık ayına oranla toplu taşıma personeli maliyetimizde yüzde 130’luk artış gerçekleşti.

Sevgili Eskişehirliler, son 7 ayda göründüğü üzere toplu taşıma maliyetlerimizde büyük artışlar yaşanmıştır. Her geçen gün artan maliyetlerin üzerine akaryakıta gelen büyük ÖTV zammı da ulaşımda sürdürebilirliği ortadan kaldırmıştır. UKOME’nin bu gerekçeleri göz önünde bulundurarak aldığı karar ile 24 Temmuz itibariyle toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilecektir. Üzgünüz!”

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