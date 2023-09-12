Benzin istasyonlarında zam öncesi kuyruk

Motorine 2,03 liralık zam öncesi akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, “Uçan Türkiye. Uça uça bir hal olduk”, “2023 yılı Türkiyesi evet” diyerek isyan etti.

Sozcu.com.tr

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Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 3 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.

Zam haberini alan vatandaşlar, zam öncesi depolarını doldurmak için benzin istasyonlarına akın etti, uzun kuyruklar oluşturdu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kuyruğa giren vatandaşlar cep telefonlarıyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Aracının içinde sıra bekleyen bir yurttaş, “Ne yapalım, ucuz mazot almak için… Yarım depomuz gitmiş, kalanı da dolduralım da bari kar edelim diye kuyruklardayız” dedi.

Bir başka kişi de, “Uçan Türkiye uça uça bir hal olduk!” ifadelerini kullandı.

Diğer bir vatandaş da, “2023 yılı Türkiyesi evet… Akaryakıt kuyruğu… Yakıtımın kalmaması dışında bir sorun yok” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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