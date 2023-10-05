Benzinlikte kar maskeli pusu, başından vuruldu
Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Aslanhan (50), istasyona gelen kar maskeli bir kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Saldırgan havaya ateş açarak olay yerinden kaçerke ağır yaralanan Aslanhan hastaneye kaldırıldı.
Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’nde izin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna giden Ahmet Aslanhan, saat 10.00 sıralarında tuvalete girdi.
Bu sırada istasyonda bekleyen, otomobildeki 2 kişiden bir kar maskesi takarak tuvaletten çıkan Aslanhan’ı başından tabancayla vurdu.
Aslanhan, yere yığıldı, şüpheli ise havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.
Diğer çalışanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aslanhan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Aslanhan’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)