Paksoy kardeşler davasında Yargıtay’dan kritik talep
İstanbul'da 13 yıl önce apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut Emre Paksoy'un beraat kararına da itiraz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce Can Paksoy'un beraat kararını bozmuştu.
İstanbul Gümüşsuyu'nda 13 yıl önce Paksoy Holding’in veliahtları Emre-Can Paksoy kardeşlerin evine giden üniversite öğrencisi Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun saatler sonra apartman boşluğunda cansız bedeni bulunmuştu.
İKİ KEZ BERAAT YARGITAY’A TAKILDI
Sinem'in ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini iddia etmiş, iki kardeş kasten öldürme suçundan yargılandıkları davada beraat etmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez beraat kararı alan kardeşler hakkındaki kararı Yargıtay, Can Paksoy için beraat kararını bozmuş, müebbet hapis cezası istemişti. Yargıtay, Emre Paksoy hakkında ise verilen beraat kararını onamıştı.
“AĞABEYİN BERAAT KARARI DA BOZULSUN” TALEBİ
Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin itirazı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davada beraat kararı verilen Mahmut Emre Paksoy için de itirazda bulundu. Başsavcılığın itirazı üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi.
AVUKAT TUTUKLAMA TALEP ETTİ
Bu kararların ardından Nazlı Sinem Erköseoğlu ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Paksoy kardeşlerin yurt dışına kaçma şüphesi üzerine haklarında tutuklama kararı çıkarılması için şikayette bulundu.