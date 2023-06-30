Berzeg’i arama çalışmalarına Ankara’dan gelen 15 kişilik JÖAK ekibi de katıldı

Tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde 14 gün önce köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları bugün de devam etti. İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide yapılan arama çalışmalarına Ankara'dan gelen 15 kişilik Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi de katıldı.

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ABD’de Dünya Bankası’nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen’in kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi.

17 Haziran’da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK’lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursadaki dağcı grupları da katıldı.

JAK VE JASAT EKİPLERİ DESTEK VERDİ

Ankara’dan özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek verdi.

Berzeg için başlatılan arama çalışması 14’üncü günde de devam etti. Dün gece saatlerinde İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide arama çalışması yapıldı. Sabah saatlerinde Ankara’dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, 14’üncü günde arama çalışmalarına destek verdi.

Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, bölgede arama çalışmasına devam etti. Yapılan çalışmalara rağmen Berzeg ve evden birlikte ayrıldığı doberman cinsi köpeği Tina’ya ait herhangi bir iz bulunamadı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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