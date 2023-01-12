Beş ilde hayali ihracat operasyonunda 86 milyonluk vurgun

İstanbul merkezli 6 ilde “Hayali İhracat”, “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Rüşvet” suçlarıyla ilgili polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2’si gümrük müşaviri 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kamuyu 86 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren süreç, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan çalışmayla başladı.

Yapılan araştırmalarda özellikle bazı tekstil ihracatı yapan bazı firmaların hayali ihracat yaptığı anlaşıldı. İddiaya göre, sahte faturalarla olmayan ürünleri ihraç etmiş gibi göstererek devletten yüksek miktarda para aldıkları öğrenildi.

86 MİLYON LİRA VURGUN

Yapılan araştırmalarda devletin 86 milyon lira zarara uğratıldığı anlaşıldı. Çalışmalarda 11 firma sahibi ve 2 gümrük müşaviri olmak üzere toplam 13 şüpheli tespit edildi. Mali polisin araştırmaları tamamlanınca İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında, “Hayali İhracat”, “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Rüşvet” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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