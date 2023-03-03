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Beş liderin buluşma tarihi belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtan açıklamalarının ardından, beş siyasi partinin genel başkanları yarın saat 17.00'de bir araya gelecek.

Yayınlanma: 20:13 - 03 Mart 2023 Güncellenme:
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Beş liderin buluşma tarihi belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamayarak Altılı Masa’yı devirmesinin ardından art arda açıklamalar gelirken, beş liderin buluşma tarihi de öne çekildi.

Edinilen bilgilere göre, beş lider 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Dünkü toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin 6 Mart Pazartesi günü bir araya geleceği duyurulmuştu.

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