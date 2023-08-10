Beş şehidimizle ilgili yürek yakan ayrıntı

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit harekâtında beş askerin araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhası sonrasında bulundukları tepeye teröristlerin sızması sonucu şehit oldukları belirlendi. Beş şehidimizle ilgili yürek yakan bir ayrıntı da ortaya çıktı. Şehit askerlerin, aynı yerde 8 ay önce şehit olan komutanları Binbaşı Mehmet Duman’ın adını verdikleri operasyonda şehit oldukları öğrenildi.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hakkari'nin Çukurca İlçesinin karşısındaki Metina Vadisi ile Zap, Avaşin, Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 günü eş zamanlı başlatılan Pençe Kilit harekatında dün acı haber geldi.

MOLA VERDİKLERİ TEPEYE SALDIRDILAR

Zap Vadisi içinde güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetini ve arazideki intikallerini zayıflatabilmek için tuzaklanan el yapımı uzaktan kumandalı bombaların etkisiz hale getirildiği bölgede dinlenmek için mola verilen tepeye teröristlerce üç ayrı noktadan saldırı düzenlendi.

ROKETATAR VE AĞIR SİLAHLARLARLA SALDIRI

Roketatar, Konkurs füzesi ve ağır silahlarla gerçekleştirilen hain saldırıda Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Uzman Çavuşlar Kemal Özek, Özkan Lale, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ile Piyade Sözleşmeli er Mahmut Üçdağ şehit oldu.

TERÖRİSTLERİN KAÇTIĞI BÖLGE ÇEMBERE ALINDI

Görüş mesafesinin düşük olduğu ormanlık bölgeye kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede yoğun operasyonlar sürüyor.

İnsansız Keşif Uçakları, Silahlı İnsansız Hava Aracı, Atak taarruz helikopterlerinin de havadan destek verdiği operasyonda karadan da güvenlik güçleri bölgeyi çember altında tutuyor. Teröristlerin yer altına kazdıkları sığınaklara girmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

Sahadaki birlikler operasyonlarını askerlerimizin şehit olduğu Zap Vadisi içinde yer alan Çemço, Sida, Hakkari tepesi, Zêve, , Kinyaniş, Bagoz, Bedevi Kalesi, Nerveh, Kunişka, Werheli, Rekan, Tirvaniş, Karadağ, Cehennem Vadisi, Samura Geçidi ve Angola tepesi bölgelerini abluka altında tutarak yürütüyor. Mehmetçik teröristlere karşı nokta operasyonlar gerçekleşiyor.

ŞEHİT KOMUTANLARININ ADINI VERDİKLERİ OPERASYONDA ŞEHİT OLDULAR

Beş askerin şehit olduğu operasyonla ilgili yürek burkan bir ayrıntı da ortaya çıktı. Şehit olan beş askerin bağlı bulunduğu birliğin komutanı olan Binbaşı Mehmet Duman yine Zap bölgesinde hainlerin açtığı ateşle 5 Aralık 2022 günü şehit olmuştu.

Dün gerçekleştirilen operasyona şehit olan askerler kendi komutanlarının adını verdi. “Şehit Binbaşı Mehmet Duman” adı verilen operasyonda 5 askerimiz şehit oldu.

PENÇE KİLİTTE 101 ŞEHİDİMİZ VAR

600'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği 17 Nisan 2022'den bu yana süren Pençe Kilit harekatında şimdiye kadar 1 Binbaşı, 3 Üsteğmen, 7 Teğmen, 5 Astsubay, 53 Uzman Çavuş, 24 sözleşmeli er ve 8 korucu olmak üzere 101 güvenlik görevlisi de şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri şöyle:

Binbaşı Mehmet Duman,

Üsteğmenler Ömer Delibaş, Serkan Erkuş, Tunahan Yavuz.

Teğmenler Kaan Kanlıkuyu, Bekir Can Kerek, Abdulkadir Güler, Ömer Faruk Civelek, Ömer Bağra, Duabey Onur Öztürkmen, Fatih Uğur Altınbaş.

Astsubaylar Batuhan Şimşek, Okan Meteöz, Gökhan Ağıl, Yusuf Ataş, Emre Sevinç

Piyade Uzman Çavuşlar Furkan Gök, Kubilay Çon, Mümin Çarkçı, Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay, Hasan Çatal, Muhammed Serttaş, İslam Sancak, Gökhan Demir, Ömer Yıldırım, Mehmet Ali Çap, Ramazan Gök, Kadir Kemik, Sercan Baş, Abdullah Bayram, Serkan Taşçı, Enes Özgül, Serhat Bal, Muhammet Mustafa Koca, Murat Yıldırım, Ömür Ertuğrul Sarı, Selahattin Taşkın, Remzi Nişan, Mehmet Burak Keçe, Reşat Ergin, Halil Koç, Mustafa Demir, Mahsun Şimşek, Ümit Kesti, Fatih Kalkan, Harun Yıldırım, Savaş Borlu, Muhammed Karaçam, İbrahim Han, Cemil Yavaş, Faim Bozkurt, Lokman Akçağlayan, Halil Yıldız, Sinan İnak, Mustafa Yıldız, Eyüp Uğurlu, Mustafa Işık, İbrahim Halil Yiğit, Nedim Korkmaz, Mustafa Bazna, Cem Ahmet Kaya, Halil Şahin, Alpay Aras, Enes Kırmızıkoç, Kemal Özek, Uğur Özdemir, Özkan Lale.

Sözleşmeli erler Fırat Canlı, Doğukan Korkmaz, Nurettin Uzun, Yunus Kalkan, Selman Güler, Celal Tekedereli, Mehmet Meral, Fuat Özer, Cüneyt Taşyürek, Fırat Güner, Mustafa Öztürk, İsmail Esmer, İsmail Ünal, Mehmet Demir, Hakan Köroğlu, Hüseyin Korkmaz, Adem Avunan, Muhammet Küçük, Özcan Kaya, Hasan Taş, Furkan Günergök, Erdem Kavlak, Mehmet Can, Mahmut Üçdağ.

Güvenlik korucuları Kemal Alim, Hüseyin Sarı, Mehmet Emin Sak, Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik ve Kerem Encü.

İlginizi Çekebilir MSB duyurdu: 5 şehit