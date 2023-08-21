Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu’na veda töreni

Makam odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu için veda töreni düzenlendi. 55 yaşında hayatını kaybeden Topçuoğlu için düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, belediye çalışanları ile Topçuoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

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İstanbul Beşiktaş Belediyesi’nde 33 yıldır çeşitli birimlerde görev yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı 55 yaşındaki Ender Topçuoğlu, dün odasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Topçuoğlu için bugün, Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Topçuoğlu’nun ailesine sabır diledi.

İMAMOĞLU: HER HUSUSU DİKKATLE TAKİP EDERDİ

Cenaze töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tabii ki çok üzüntülüyüz. Fakat hepinizin huzurunda birkaç şey söylemek istedim. Çünkü kıymetli başkanımız Ender Bey’i ben de belediye başkanlığı mesaimizde tanıdım. Bu duygularımı sizlerle paylaşmayı hem bir sorumluluk olarak gördüm. İşine odaklı çok çalışkan, her hususu titizlikle takip eden, gittiğimiz her saha kontrolünde ya da saha çalışmasında Büyükşehir Belediyemizin burada takip ettiği işleri en az bizim kadrolarımız kadar takip eden biriydi. Onu, titizlikle sorular soran ya da yön veren tarafıyla belediyecilikte çok az rastlanan, üst seviyede kendini işine adamış bir insan olarak tanıdım. Umuyorum hakkını helal etmiştir, kendisini genç yaşta kaybettik. Mekanı cennet olsun. Dualarımız onunla. Çalışma arkadaşlarına, çok kıymetli ailesine sabır diliyoruz. İyi ki kendisini tanıdık. Yolu açık olsun” dedi.

AKPOLAT: ONUN ADINI YAŞATACAĞIZ

Gözyaşlarını tutamayan Başkan Akpolat ise “Her karar almadan önce mutlaka onunla bir araya gelip istişare ederdik. Onun için bir şeyi söylemem yeterli olacak. Biliyorsunuz gerçi ama daha iyi anlamanız açısından bu kötü olayın olduğu gün, sabah saat 06.30’da belediyedeydi. Burada Beşiktaş’ın değişik yerlerindeki çalışmaları inceliyordu ve sabah 07.30’a kadar yapılan çalışmalarla ilgili hem fotoğrafları hem bilgilendirmeleri atmıştı. Dolayısıyla Beşiktaş aşığı, işine aşık insanı, abimizi kaybettik. Çok üzüntülüyüz. ‘Artık kelimeler anlamsız kalıyor’ denilen yerdeyiz. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yaptığı hizmetleri hiç unutmayacağız ve onun adını Beşiktaş’ta nefes aldığımız sürece de yaşatacağız. Bununla ilgili her şeyi yapacağız. Başımız sağ olsun” dedi.

Ender Topçuoğlu’nun naaşı yarın defnedilmek üzere Giresun’a gönderildi. (DHA)

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