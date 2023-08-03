Beşiktaş’ta çatışma çıktı, bir kişi öldü
İstanbul Beşiktaş'ta bir iş yerine ateş eden motosiklet üzerinde bulunan iki kişiye, karşılık verildi. Motosikletin arkasında oturan Sertan Taylan Hayal hayatını kaybetti.
Beşiktaş sınırları içindeki Sinanpaşa Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda motosikletle gelen iki kişi bir restorana ateş açtı.
Açılan ateşe restoranda bulunan bir kişinin de ateş ederek karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.
Olay sırasında motosikletin arkasında bulunan Sertan Taylan Hayal vurularak motosikletten düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Sertan Taylan Hayal, hayatını kaybetti. Olay sırasında tesadüfen sokaktan geçen iki kişinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Olay yerinde 13 kovan bulundu. Polis katil zanlısını yakalamak için operasyon başlattı.