Beşiktaş’ta korku dolu anlar: Evlerin üzerine kaya düştü

İstanbul birkaç gündür süren yağışların ardından, Beşiktaş'ta toprağın yumuşaması nedeniyle kopan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi.

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Beşiktaş’ta yerlerinden koparak yuvarlanan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi.

Birkaç gündür süren yağışların ardından, toprağın yumuşaması nedeniyle koptuğu öne sürülen kaya parçalarının isabet ettiği bir evin yan duvarı yıkılırken, bir evin de kömürlüğü zarar gördü.



Olay, Kuruçeşme Mahallesi Akıncılar Aralığı Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, birkaç gündür süren yağışların ardından yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları, yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı.

Kopan parçalardan biri alt taraftaki evin yan duvarına çarparken, büyük bir kaya parçası ise istinat duvarını yıktı.

Yuvarlanmaya devam eden kaya parçalarından bazıları da bir başka evin kömürlüğüne çarparak yıkılmasına neden oldu.

Ağaçlar sayesinde hızı kesilen kaya parçaları, daha sonra bir villanın bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaya parçalarının tekrar yuvarlanma ihtimaline karşı bazı evlerin tahliye edildiği belirtildi. (DHA)