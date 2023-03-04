Abone Ol

Beşli masanın açıklamasından sonra İYİ Parti’den mesaj

Beş siyasi parti liderinin ortak açıklamasından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Türkiye’nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin Milli Merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır" dedi.

Yayınlanma: 22:31 - 04 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beşli masanın açıklamasından sonra İYİ Parti’den mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katıldığı toplantı Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada ‘yola devam’ mesajı verildi.

“HALKIN İRADESİ KAZANACAKTIR”

Ortak açıklamanın ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Zorlu, paylaşımında şunları belirtti:

* “İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk milletinin makul çoğunluğunu esas almaktadır.

* Milletimize sözümüzdür. Türkiye'nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin Milli Merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır.”

Beşli masadan toplantı sonrası ortak açıklamaİlginizi ÇekebilirBeşli masadan toplantı sonrası ortak açıklama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
İYİ Parti Saadet Partisi sosyal medya Türkiye Twitter
X Reklam