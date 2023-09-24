Beton mikserleri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da iki beton mikserinin karıştığı kazada, sürücülerden Ersoy Öztepe hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında İznik-Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi mevkinde meydana geldi.
Yenişehir’den İznik istikametine seyir halinde olan Ersoy Öztepe idaresindeki beton mikseri, aynı istikamette önünde seyir halinde olan Mehmet Zeki Çölbay’ın kullandığı beton mikserine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü Ersoy Öztepe, araçta sıkıştı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztepe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Zeki Çölbay ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)