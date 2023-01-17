“Beyaz eşya, mobilya çok pahalı, evlenemiyoruz”

Osmaniye'de 1 yıldır nişanlı olan çift, hayat pahalılığı ve maddi yetersizlikten dolayı evlenemediklerinden şikayet etti. Sokak düğünlerinde bağlama çalarak geçinen Nuri Aslan, “Beyaz eşya çok para tutuyor, mobilya takımı çok para tutuyor o yüzden maddi durumumuz olmadığından bunu karşılayamıyoruz. Elektriği suyu ancak karşılıyorum sokak düğünlerine giderek, o da zaten yetersiz geliyor. Evimizin eşyası olmadığından dolayı bu evliliğimizi gerçekleştiremiyoruz” dedi.

Osmaniye'de düğünlerde bağlama çalarak geçimini sağlayan Nuri Aslan (44) ile Zonguldaklı Nurşen Bayrak (39) ile 1 yıl önce nişanlandı. Düğün yapmak istediklerini belirten Aslan ve Bayrak çifti, hayat pahalılığı nedeniyle evlenemediklerini belirtti. Nuri Aslan, şunları söyledi:

“FATURALARI ANCAK KARŞILIYORUM”

“Bağlama sanatçısıyım, müzisyenim. 1 yıllık nişanlıyım, nişanlım şehir dışında Zonguldaklı kendisi. Evlenmek istiyoruz ancak evlenemiyoruz. Maddi durumumuz olmadığından dolayı evlenemiyoruz. Belli bir işim de yok, maddi gelirim de olmadığı için evliliğimizi gerçekleştiremiyoruz. Ev eşyamız yok alamıyoruz, çok para olduğu için. Beyaz eşya çok para tutuyor, mobilya takımı çok para tutuyor o yüzden maddi durumumuz olmadığından bunu karşılayamıyoruz. Elektriği suyu ancak karşılıyorum sokak düğünlerine giderek o da zaten yetersiz geliyor. Evimizin eşyası olmadığından dolayı bu evliliğimizi gerçekleştiremiyoruz.

“YUVA KURAMAYACAĞIMI DÜŞÜNÜR HALE GELDİM”

Nurşen Bayrak ise şöyle konuştu:

“1 yıldır nişanlıyım, nişanlımla beraber yuva kurmak istiyorum ancak bunu yapamıyorum. Maddi imkansızlıklar nedeniyle yapamıyoruz. Nişanlımın işi olmadığından dolayı maddi sıkıntılarda olduğumuz için evlenemiyoruz, evlilik yapamıyoruz. Ben Zonguldaklıyım, Osmaniye'ye gelin gelmeyi düşünüyorum ama olmuyor. Yuva kurmak bizim de hakkımız ama bir türlü olmuyor. Bu gelirle yetişemiyoruz. Bu kadar ürüne ve beyaz eşyanın zamlarla gelen pahalılık nedeniyle alamayacağımı ve Osmaniye'ye gelemeyeceğimi ve mutlu yuva kuramayacağımı düşünür hale geldim.” ANKA