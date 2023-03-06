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Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre araştırma görevlisi alımı yapılacak.

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Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 5 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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