Beylikdüzü Metrosu yine Cumhurbaşkanlığı’na takıldı

İBB’nin Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı, 2022 yılında olduğu gibi 2023 Cumhurbaşkanlığı Kamu Yatırım Programı’na da alınmadı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından proje ve finansı hazırlanan, şehrin batı yakasında 3.5 milyon kişiye hizmet verecek 18.4 km'lik Sefaköy – Beylikdüzü – Tüyap Metrosu, 15 Ocak'ta açıklanan 2022 Cumhurbaşkanlığı kamu yatırım programına dahil edilmemişti. O dönem metroya onay çıkmamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sert tepkisine neden olmuştu.

İmamoğlu, “Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. ‘Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar.' Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım” demişti. Ardından, hattın geçeceği ilçelerdeki belediyeler “Metroma engel olma” afişleri asarak tepkisini göstermişti.

KREDİYE ŞARTLI ONAY ÇIKMIŞTI

İBB Meclisi'nin kasım 2022 oturumlarında da Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı için 925 milyon 396 bin 200 dolar dış borçlanma talebi oybirliği ile kabul edilmişti.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu ilgili komisyon raporunda İBB'nin cari borç tutarının borçlanma haddini aşması sebebiyle borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası A.Ş aracılığı ile yapılması şartının getirilmesi tartışma yaratmıştı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, şart olarak sunulan İller Bankası'nın İBB'ye bugüne dek hiç kredi vermediğine dikkat çekerek İller Bankası aracılığı ile kredi bulmalarının imkansız olduğunu söylemişti.

2023 YATIRIM PROGRAMINA DA ALINMADI

Yıllardır bekleyen hat, 15 Ocak'ta yayımlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı Kamu Yatırım Programı'na da alınmadı. Hat programa alınmadığı için meclisin onay verdiği kredi kullanılamayacak.

Duruma sosyal medyadan tepki gösteren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “2023 Cumhurbaşkanlığı Kamu Yatırım Programı'na alınmayan Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu nedeniyle milyonlarca hemşehrimiz, daha konforlu ve çağdaş ulaşım haklarından bir kez daha yoksun bırakıldı. Açık ve net biçimde bir kez daha söylüyoruz; Beylikdüzü metrosunu istiyor!” paylaşımında bulundu.

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