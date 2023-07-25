Beylikdüzü’nde özel bakım merkezinde yangın

Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 14 bakımevi sakini hastaneye kaldırıldı.

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Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Er Sokak’taki 4 katlı merkezin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, özel bakıma ihtiyaç duyan bireylere hizmet veren merkezdeki yangına müdahale etti. Merkezdeki yaşlılar tahliye edilerek, ambulanslara alındı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı.

75 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’ndeki 4 katlı bakım merkezinin çatısında yangın çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soğutma çalışması yapılmıştır. 75 yaşlımızın kaldığı bakımevinde sakinlerin tamamı tahliye edilmiş olup, dumandan etkilenen bakımevi sakinlerinden 14’ü hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen yaşlılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.” (AA)

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