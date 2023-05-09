Beyoğlu saldırısı failleri hakim karşısında… 3 bin 9 yıl kadar da hapis cezası istiyor

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 36 sanığın yargılanmasına başlandı. Bomba düzeneğini bırakan sanık Ahlam Albashır daha sonra savunma yapacağını söyledi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin hasara uğradığı terör saldırısına ilişkin, bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda 3 gün sürecek duruşmaya, 12 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu 15 sanık ise cezaevinden getirildi.

Duruşmada sanıkların avukatları ve müştekiler de hazır bulundu.

ARAPÇA TERCÜMENİN SANIKLARA TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Mahkeme başkanı, davaya konu iddianamenin Arapça tercümesinin 5 Mayıs'ta mahkemeye gönderildiğini belirterek, Arapça tercümesinin sanıklara tebliğ edilmediğinin anlaşıldığını tutanağa geçirdi.

Mahkeme başkanı, sanıkların iddianameyi yasa gereği 1 hafta önce okuması gerektiğini belirterek, sanıklara isterlerse savunmasını daha sonra yapabileceğini söyledi.

ALBASHIR SAVUNMA YAPMADI

Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanık Ahlam Albashır, daha sonra savunma yapacağını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 123 kişi müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, 36 şüphelinin “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma”, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme”, “tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme”, “tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme”, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme” ve “göçmen kaçakçılığı” suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianamede, şüphelilerden Ahlam Albashır'ın “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, “tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmek” suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet suçundan cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan Albashır'ın 99 kişiye karşı “tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi” suçundan ise 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere, toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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