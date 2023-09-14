Beyoğlu’nda intihar girişimi: Trafik durdu, meraklılar izledi

İstanbul Beyoğlu'nda iki katlı bir binanın penceresine çıkan turist intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Kazancı Yokuşu'nda trafik durdu ve çevredekiler meraklı gözlerle yaşananları izledi.

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İstanbul Beyoğlu Kazancı Yokuşu üzerinde saat 16.00 sıralarında intihar girişimi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın penceresinden dışarıya çıkan turist, henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

O ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yere hava yastığı açtı. Polis ekipleri de yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Polisler, intihar girişiminde bulunan turisti ikna etmeye çalıştı.

İntihar girişimi nedeniyle Kazancı Yokuşu’nda trafik durdu. Yolda toplanan birçok kişi de meraklı gözlerle intihar girişimini izledi. Bazı vatandaşlar ise olayı cep telefonu ile kaydetti.

HAVA YASTIĞINA DÜŞTÜ

Yaklaşık bir saat sonra yorulan turist itfaiyenin açtığı hava yastığına düştü. Yara almadan yere düşen turist kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik normale döndü. (DHA)