Beyoğlu’nda lüks otelde yangın: Ekipler oraya koştu
Beyoğlu'nda bulunan ünlü bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın da çok sayıda otel çalışanı dumandan etkilendi.
Yangın, saat 01:00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan otelin çamaşırhanesinde çıktı.
Kısa sürede tüm çamaşırhaneyi saran dumanlardan etkilenen çalışanlar, kendilerini zorlukla dışarı attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Öte yandan, dumandan etkilenilen otel çalışanlarına, olay yerine gelen ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)