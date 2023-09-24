Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nin yolu alev alev yandı
İstanbul'da Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesindeki yürüyüş yolu ve tahta malzemeler alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, bir itfaiye eri yaralandı.
İstanbul’da gerçekleşen yangın, Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nin bahçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Bahçedeki tahta malzemeler, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yangın sonucunda evlendirme dairesinin bahçesi kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)