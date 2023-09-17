Bıçakla dehşet saçtı: 300 metre arayla kanlar içinde yattılar…

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, boşanma aşamasında olan 23 yıllık eşi Gülseren Gökdemir'i (40) boğazından bıçaklayan Cemalettin Gökdemir (49), ardından kendisini de bıçakladı. İkilinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli’de gerçekleşen olay, sabah saatlerinde Nenehatun Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi’nde meydana geldi. Cemalettin Gökdemir, eşi Gülseren Gökdemir ile boşanma aşamasında oldukları sırada caddede karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü. Cemalettin Gökdemir, eşini boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaçarken kendini de bıçakladı ve kanlar içinde yere yığıldı.

300 METRE ARAYLA KANLAR İÇİNDE YATTILAR…

Olayın ardından yaklaşık 300 metre uzaklıkta kanlar içinde yatan Gülseren Gökdemir ve Cemalettin Gökdemir, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Gülseren Gökdemir, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Cemalettin Gökdemir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çiftin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Diyarbakır'da kadın cinayeti...

İlginizi Çekebilir 6 bıçak kullanmış! Annesinin boğazını kesip, babasını defalarca bıçakladı...