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Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü

Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü

İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde B.A. (15) ile M.Ö. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, B.A, bıçakla M.Ö’yü yaraladı.

Ağır yaralanan M.Ö, ambulansla kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan B.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ö’nün cenazesi ise Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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