Bıçaklı saldırgana “Çevik” kurşunu
İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi yolda yürüyen vatandaşlara bıçak savurarak tehdit etti. O sırada durakta otobüs bekleyen Çevik Kuvvet polisi saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Bayrampaşa’da bir kişi sabah 07.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yürüyen vatandaşlara bıçak savurarak tehdit etti.
Vatandaşlar panikle kaçışırken, o sırada otobüs durağında bulunan ve Çevik Kuvvet polisi olduğu öğrenilen bir kişi, saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Saldırgan yere yığılırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI
Olayın ardından bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda “Bayrampaşa’da otobüs durağındaki vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memuru açığa alındı” iddiasında bulundu. Söz konusu paylaşıma İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından cevap verdi. Vali Gül, paylaşımında “Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir” ifadelerini kullandı. (DHA)