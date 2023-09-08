Bilecikli çiftçilerden DSİ’ye sert tepki: Geri adım atılmazsa savaş başlamıştır

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapılması planlanan, Resmi Gazete'de de yayımlanan toplulaştırma çalışmasına çiftçiler tepki gösterdi. Bugüne kadar AKP'ye oy verdiğini, destek olduğunu, teşkilatlarda da çalıştığını belirten Pazaryeri'nin Fırınlar Köyü'nden çiftçi Sadettin Bayram, "Bu konuda geri adım atılmazsa benim için savaş başlamıştır. Toplulaştırma kararına şiddetle karşıyım" dedi.

Kemal ATLAN

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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilecek arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme uygulamasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Pazaryeri Kültür Merkezi’ndeki toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Karakaş ile çiftçiler katıldı.

Toplantıya katılan çiftçiler, Resmi Gazete’de de yayımlanan, DSİ tarafından yapılması planlanan toplulaştırma çalışmasına karşı çıktı. Yaklaşık 600 çiftçi, yapılacak toplulaştırma çalışmasının ata topraklarında kayıplara neden olacağını belirtip kendilerini zor durumda bırakacağını öne sürdü. Arazi toplulaştırmasına karşı olduklarını bildiren Pazaryerililer bu kararın uygulamaya geçmesi halinde çok ciddi sıkıntıların meydana geleceğini ifade etti.

“DNA’MIZLA OYNUYORLAR”

Fıranlar Köyü çiftçilerinden Sadettin Bayram, toplulaştırmaya karşı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* “Her zaman devletimizin arkasında olduk. Benim köyümde hayvancılık yapanlar var, çiftçilik yapanlar var. Köyümüzün yakınındaki seramik fabrikası, fabrikanın dışında 150’ye yakın tarla aldı. Şimdi Fıranlar Köyü’nde toplulaştırma yapıldığı zaman benim garip köylümün hali ne olacak? En büyük parseller seramik fabrikasının olacak. Yani sermayenin olacak. Dolayısıyla buna şiddetle karşıyım. DNA’mızla oynuyorlar.

* Bugüne kadar AKP’ye oy da verdim destek de verdim, teşkilatlarda da çalıştım. Ama bu konuda geri adım atılmazsa benim için savaş başlamıştır. Toplulaştırma kararına şiddetle karşıyım. Toplantıyı da protesto ederek salonu terk ediyorum. İlçemizde paldır küldür arazi toplulaşma çalışması yapılmış, bizim yeni haberimiz oldu. Bilgilendirme toplantısında bu işe karşı olduğumuzu ifade ettim. Zekiye Tekin Başkanımızın bizi bilgilendirme gayretine, yanımızda oluşuna teşekkür ederim. Toplulaştırmaya karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz inşallah.”

“DEVLETİMİZİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR VATANDAŞIMIZIN ZARARINA DEĞİL”

DSİ Bölge Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bilgilendirme yapılması için talepte bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gerçekleşecek toplantı sonrası halkın aldığı kararların yanında olacaklarını söyledi. Pazaryeri ilçesinde 6 yıl ilçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yaptığını söyleyen Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise, “Devletimizin yapacağı çalışmalar vatandaşımızın zararına değildir” dedi.