“Bina güvenliği” projesi bakanlığa pahalı gelmiş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın dolar kurundaki artış nedeniyle 'Afet ve Acil Durum Müdahale Aracı' satın alamadığı ortaya çıktı. Afet sonrası bina güvenliği teyidi projesi de maliyeti nedeniyle iptal edildi.

Deniz AYHAN

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Afet riski olan bölgelerde sürdürülebilir şehir ve yerleşmeler, kentsel dönüşüm kapsamında yapı stoku yenilenmesi çalışmaları, afetlere karşı dayanıklı yaşam alanlarının geliştirilmesi, güvenli yapılaşma, konut sektörü ile çevreye yönelik tüm hizmetleri düzenleyici ve denetleyici olmak gibi görevleri olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dolar kurundaki artış nedeniyle deprem ve afetlere ilişkin projelerini askıya aldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın 2022 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre Bakanlık afetlere ilişkin bir dizi proje hazırladı.

Ancak projeler hayata geçirilemedi. Bakanlığın afetlere ilişkin projeleri arasında “Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini Projesi, Afet Sonrası Bina Güvenliği Teyidi, Afet Sonrası Zemin Güvenliği Teyidi, Afet Sonrası Haritalama ve Bölge Tarama, Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik projesi yer aldı.

DOLAR ARTTI, ARAÇ ALAMADILAR

Bakanlık Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini projesi hazırladı. Proje kapsamında Bakanlık tarafından personelin sahaya en kısa sürede ulaşması için SUV model araçlar alınması planlandı. Ancak Bakanlık, “Dolar kurundaki artıştan dolayı fiyatlardaki artış sebebiyle herhangi bir ihale olmamıştır” dedi.

MALİYET SEBEBİYLE BİNA GÜVENLİĞİ YOK

Afet Sonrası Bina Güvenliği Teyidi Projesi için de raporda “Proje maliyetleri sebebiyle iptal edilmiştir” ifadesi yer aldı.

BİRER CİHAZ SATIN ALINDI

Afet Sonrası Zemin Güvenliği Teyidi Projesi kapsamında 1 adet Georadar cihazı alındı. Afet Sonrası Haritalama ve Bölge Tarama Projesi kapsamında da bir adet insansız hava aracı alımı gerçekleştirildi.

KAMU BİNALARINI SADECE SAYMIŞLAR

Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik Projesi kapsamında Dünya Bankası’nın , Türkiye için kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığını güçlendirmek ve aynı zamanda enerji verimliliğini arttırarak enerji faturalarını ve zararlı karbon salınımlarını azaltmak amacıyla onayladığı 265 milyon dolarlık kredi 10 Kasım 2021’de efektif oldu.

2022 sonuna kadar 377.268 adet kamu binasının sadece envanter bilgileri sisteme kayıt edildi. 75 ilde envanter çalışmaları bitti, kamu binalarının envanterinin çıkarılması fiziki gerçekleşmesinin oranının yüzde 94 olduğu bildirildi.

Bakanlığın yatırım programında da “Afetler” için 2 milyar 462 milyon 901 bin TL proje tutarı ve 39 milyon 234 bin TL ödeneği yer almıştı. 2022 yılı ocak- haziran ayları arasında yalnızca 770 bin TL harcandığı belirtildi. 2023 yılı yatırım programında da aynı proje için 4 milyar 984 milyon 650 bin TL'lik dış kredi olduğu belirtilip, 2023 yılında dış krediden sadece 376 milyon 733 bin TL harcanması öngörüldü.

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