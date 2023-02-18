Bingöl’de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçede hissedildi.
Bingöl’de deprem oldu. Yayladere ilçesindeki deprem, AFAD’ın verilerine göre 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.
Yerin 3.7 kilometre derinliğindeki deprem ilçede hissedildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ