Bingöl’de milyonlarca kök hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 'narko terör' operasyonu sonucunda 20 farklı noktada 3 milyon 158 bin 752 kök Hint keneviri ve 529 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi ve ticaretine karşı operasyon düzenlediği belirtilerek, gerçekleştirilen aramalarda 3 milyon 158 bin 752 kök Hint keneviri ile 529 kilo 600 gram esrar ele geçirildiği ifade edildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Mısırların arasına 160 bin kök Hint keneviri ekmişler