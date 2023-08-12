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Bingöl’de orman yangın

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Bingöl’de orman yangın

Genç ilçesi Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman Bölge Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma personeli sevk edildi.

Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (AA)

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