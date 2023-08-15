Bingöl’de orman yangını 6 bölgeye sıçradı

Bingöl'ün Genç ilçesinde başlayan yangına 2 gündür müdahale ediliyor. 6 bölgeyi daha saran yangında birçok hayvan öldü.

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Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalında meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede dün başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

YOĞUN MÜCADELE VAR

Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle yayılarak devam eden ve onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi, Genç Özel İdare, Jandarma, AFAD, İHH, Genç İçin Bir Saat Derneği, Bingöl Ticaret Sanayi Odası Arama Kurtarma, SARR ve gönüllü ekipler ve 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş ve 4 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor.

6 BÖLGEYE SIÇRADI

Yangının Doğanca, Yayla, Ziyaret, Servi Aktoprak ve Kaledibi, Eskiköy ile Yoldaşan Mahallesi bölgelerine sıçradığı belirtildi.

YABAN HAYVANLARI ÖLDÜ

Müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, Genç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın bölgelerinde birçok yaban hayvanının da yanarak öldüğü belirtildi. Ekipler, bölgede bulduğu bir kaplumbağaya su vererek serinletmeye çalıştı. Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

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