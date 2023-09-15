Oğlunu polise yakalatan annenin feryadı: Sonunda rahat ettin mi?

İstanbul'da polisler eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi, ailesinin yanında polise yakalanınca annesi isyan etti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları olarak bilinen “torbacılar”ı hedefleyen bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 71 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında, polis ekipleri aramalarını yapmak üzere Pendik Yayla Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 4 katlı bir apartmana geldi.

Ancak, aranan şüpheliyi daire içinde bulamayan polis ekipleri, şüphelinin annesine oğlunu eve çağırmasını söyledi.

Anne, oğlunu telefonla arayarak “Oğlum, eve gel, arkadaşın seni soruyor” dedi. Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri kapının önünde bekledi ve şüpheliyi burada gözaltına aldı.

Şüpheli eve sokulduğunda, annesinin tepkisi kameraya yansıdı. Şüpheli ters kelepçe ile yerdeyken, babası koltuktan oğluna bakarken annesi odaya girdi.

Anne, oğluna sitem ederek, “Sonunda rahatladın mı, annem” dedi. Şüpheli, “Ne oldu anne, bir şey mi oldu?” derken, annesi gözyaşları içinde dizlerini döverek ağladı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Polis ekipleri diğer bir adrese de Bağcılar, Çınar Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında operasyon düzenledi. Bu operasyonda, özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu narkotik polis köpeğinin de kullanıldığı görüldü.

Operasyon sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)