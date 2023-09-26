Bir ay sonra bebeği olacaktı, arkadaş tarafından öldürüldü

Ankara Mamak'ta birlikte alkol alan 3 arkadaş arasında çıkan alacak verecek kavgasında Hüseyin Hakan, arkadaşı S.D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden Hüseyin Hakan'ın 1 ay sonra çocuğu olacağı öğrenildi...

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Balkiraz Mahallesi’nde 3 arkadaş otomobille dolaşırak alkol almaya başladı. Saat 20.30 sıralarında Hüseyin Hakan ile S.D. arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı.

İddiaya göre sürücü A.Ç.’nin yanında oturan Hüseyin Hakan, arka koltukta oturan S.D.’ye bıçakla saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında S.D. ise Hüseyin Hakan’a tabancayla ateş etti. Sürücü A.Ç. de tabancanın ateşlenmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta park halinde olan başka bir araca çarparak durdu.

BİR AY SONRA BEBEĞİ OLACAKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Hüseyin Hakan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, araç sürücüsü A.Ç. ve şüpheli S.D. olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu, araç sürücüsü A.Ç. yakalandı.

Yapılan sorgulamada A.Ç., S.D.’nin tabancayla ateş ederek Hüseyin Hakan’ı öldürdüğünü anlattı. Şüpheli kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Hakan’ın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. (DHA)