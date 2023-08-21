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Bir babanın gözyaşları: Ölüp ölüp dirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gölde boğulduğunu zannettiği oğlunu sağ gören babanın gözyaşı döktüğü anlar kameraya yansıdı.

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Eğirdir Gölü’ne serinlemek için giren 14 yaşındaki Yusuf Yiğit Özen’i bir süre göremeyen baba Murat Özen, oğlunu aramaya başladı. Oğlunun suda boğulduğunu düşünen Özen, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

YÜRÜYEREK SAHİLE GELDİ

İhbar üzerine sahile sağlık, polis ve Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışması başlattığı sırada Özen’in oğlu yürüyerek sahile geldi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Oğlunun sağ olduğunu gören babanın bu sıradaki duygu dolu anları vatandaş kamerasınca kaydedildi.

Yusuf Yiğit Özen’in bir süre gölde yüzdükten sonra babasına haber vermeden şehir merkezine gezmeye gittiği öğrenildi. (AA)

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