Bir çocuk, enkazdan çıkarılırken ‘En büyük asker işte bu asker’ diye bağırdı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Antakya'da enkazdan çıkarılırken, "En büyük asker işte bu büyük asker" diyen depremzede çocuğun görüntülerini paylaştı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından enkazdaki kurtarma çalışmalarından bir görüntü paylaştı.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz tarafından Antakya’da enkazdan sağ olarak çıkarılan bir evladımız, ‘En büyük asker işte bu asker!’ diye bağırdı. Biz de diyoruz ki ‘Mehmetçik için en büyük güç, işte bu sevgi!’ Beraberiz Türkiye” ifadeleri kullanıldı. (DHA)