Bir cumartesi klasiği… Vekillerden sert tepki

Cumartesi İnsanları'nın Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması, 954’üncü haftada da polis tarafından engellendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Cumartesi İnsanları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 954'üncü haftasında Galatasaray Meydanı'nda devam etti.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) “ihlal” kararına rağmen Galatasaray Meydanı'na yürüyen Cumartesi Anneleri ve hak savunucularını engelleyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve TİP Milletvekili Ahmet Şık, Cumartesi İnsanları’nın gözaltına alınmasına karşı basın açıklaması yaparken polis ablukasına alındılar.

“BURADA ANAYASA'YA AYKIRI BİR BİÇİMDE GÖZALTINA ALINIYORLAR”

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

-Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995'ten bu yana bu meydanda kesintisiz bir biçimde sivil itaatsizlik haklarını kullanıyorlar, toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanıyorlar.

-Daha doğrusu kullanmaya çalışıyorlar. Ancak 2018 tarihinde yine burada çok ağır bir biçimde bizim de bulunduğumuz ortamda gözaltına alındılar.

-Bu meydan kendilerine yasaklandı. Bundan yaklaşık 3 ay önce Anayasa Mahkemesi, bu meydandaki ihlalle ilgili olarak bir karar verdi. Ve Cumartesi İnsanları'nın toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarına müdahale edildiğine karar verdi.

-14 haftadır Cumartesi İnsanları, burada Anayasa'ya aykırı bir biçimde gözaltına alınıyorlar. Ben şu anda milletvekiliyim, açıklama yapmam engelleniyor.

“ÇEKİLİN ARAMIZDAN”

Ahmet Şık, polislere, “Polis memuru arkadaşlar, gazetecilerin önünü açın” diye seslendi. Tanrıkulu da basın mensupları aralarına polisin girmesine, “Aramızdan çekilin o zaman. Çekilin aramızdan” diyerek tepki gösterdi.

“ERDOĞAN SANA SESLENİYORUM: BU SENİN ESERİN”

O sırada polis, Şık ve Tanrıkulu'nun da bulunduğu yere kalkanlarla müdahale etti.

Tanrıkulu, “Burada polis memurları suç işliyor. Emniyet müdür suç işliyor. Milletvekiliyiz, her yerde basın açıklaması yaparız. Engelleyemezsiniz. Bizi engelliyorsunuz, engelleyemezsiniz. Buradaki emniyet görevlileri suç işliyor. Biz burada ifade özgürlüğünü kullanamıyorsak kim nerede kullanacak? Erdoğan sana sesleniyorum, bu senin eserin. Anayasa'yı, Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorsun. Böyle mi yapacaksın. Cumartesi İnsanları, 14 haftadır bu gördüğünüz biçimde burada Anayasa'ya aykırı bir biçimde gözaltına alınıyorlar” dedi.

Şık, polisin müdahalesine, “Buraya müdahale edemezsin ya. Herkes işini yapacak. Sizin yaptığınız suç. Kimden cesaret aldığınız ortada. Sizden öncekilerin başına geleni bir düşünün ya. Utanarak bakıyorsunuz bazılarınız. Evet, utanın. Azıcık haysiyetiniz varsa bırakın o kimliği, üniformayı. 80 yaşındaki insanları hukuksuzca alıyorsunuz. Anayasal hakkını kullanmasını çiğniyorsunuz. Mevzuat diyorsunuz. Bir partinin emir eri olmuş kaymakamın verdiği yetkiyle mi yapıyorsunuz bunu? O kaymakam da suç işliyor. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz bunu unutmayın” sözleriyle tepki gösterdi.(ANKA)

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