Bir deprem konutu ihalesi daha AKP’li isme gitti

6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yılda kalıcı konutların yapımının tamamlanacağını duyurdu. İhaleler yine AKP'li isimlere gitti.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

11 ili yıkan deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yılda kalıcı deprem konutlarının yapımının tamamlanacağına dair söz verdi.

Konutlar için bir bir ihaleye çıkılırken, ihaleyi kazanan şirketler arasında çok sayıda AKP'li ismin olduğu da görüldü. Bunun bir örneği de Hatay'da yaşandı.

Depremden en çok hasar alan bölgelerin başında gelen Hatay'da Belen ilçesine bağlı Atik Mahallesi’nde “292 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi, TOKİ tarafından 21 Mart'ta düzenlendi.

Davetli usulüyle pazarlık yöntemiyle yapılan ihaleye 10 firma geçerli teklif sundu. İhale 518 milyon TL bedelle Bahadır Mühendislik ve Gütaş Yapı Taahhüt Şirketi'ne gitti.

Gütaş Şirketi'nin sahibi Hilmi Sezer Cansız'ın ise eski AKP Keçiören İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Gütaş şirketi daha önce de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan iki ihale almıştı.

MİLYARLIK İHALELERİ ALIYOR

Bir diğer sonuçlanan ihale ise Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Aşkarbeyli Mahallesi’ndeki “499 Adet Konut, Cebike Mahallesi 460 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi” oldu.

23 Mart’ta sözleşmesi imzalanan konut projesi için Sibar Yapı Teknik Ticaret A.Ş. ile 1 milyar 772 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Sibar Yapı 11 Kasım 2022'de de Hatay Payas ilçesi 542 konut, 32 dükkan, 1 adet ilkokul ve bir de 24 derslikli ortaokul ihalesini 574 milyon 425 bin TL bedelle kazanmıştı. Ayrıca Sibar Yapı Aksaray, Aziziye gibi ceza infaz kurumlarının da yüklenici şirketi…

İlginizi Çekebilir Deprem pastasından 7 dilim daha

İlginizi Çekebilir AKP, deprem konutlarını gizli ihalelerle özel davetle dağıtmaya devam ediyor

İlginizi Çekebilir 3 ballı ihale