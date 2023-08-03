Bir intihar bir cinayet! Arkasından büyük bir dram çıktı

Giresun'da 90 yaşındaki Ali Sağlık'ın eşi Fatma'yı (84) öldürüp intihar etmesinin ardından bir dram çıktı...

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Olay, dün akşam saatlerinde Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Hacıhasan köyünde meydana geldi. Ali Sağlık (90), eşi Fatma Sağlık’ı (84) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

MAL VARLIĞINI DEVLETE BAĞIŞLAMIŞ

Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar’ın kayınpederi ve kayınvalidesi olan 5 çocuk sahibi çiftin, bir hafta önce bütün mal varlığını devlete bağışladığı ortaya çıktı.

KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMAK İÇİN…

Ali Sağlık’ın bir süredir yatalak olan eşine baktığı, zamanla kendisinin de ilerleyen yaşı nedeniyle zayıf düştüğü, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp, intihar ettiği öne sürüldü.

2018 yılında TRT’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ adlı programa konuk olan çiftin cenazeleri, bugün köyde toprağa verildi.

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