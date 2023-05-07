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Bir kadın cinayeti daha! 26 yaşındaki Tuba katledildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Tuba Algül (29), eşi Bişar Algül (57) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Bir kadın cinayeti daha! 26 yaşındaki Tuba katledildi

Balabanlı Mahallesi’nde yaklaşık 1 hafta önce mahalleden ev ile arsa aldıkları ve 5 çocukları olduğu öğrenilen Tuba Algül ve eşi Bişar Algül arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TABANCAYLA VURUP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bişar Algül, tabancayla Tuba Algül’ü vurup, kaçtı. Çiftin 12 yaşındaki çocuğunun komşularına haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Tuba Algül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Algül’ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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