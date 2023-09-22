Bir kadın cinayeti daha: Boğazı kesildi
Düzce'de bir erkek birlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından polise teslim oldu.
Cinayet, akşam saatlerinde Düzce'nin merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi 502. sokakta meydana geldi. A.G., kendisini aldatmakla suçladığı Özbek uyruklu Berno Adilova ile evde tartıştı. Tartışma sonrası A.G., Adilova’nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra evden çıkan A.G., polis merkezine gidip teslim oldu.
Adilova’nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. A.G.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)