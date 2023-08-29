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Bir kadın cinayeti daha: Sopayla öldürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski eşinin sopayla darbettiği kadın, hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 12:15 - 29 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Bir kadın cinayeti daha: Sopayla öldürdü

Ordu’da gerçekleşen olayda, Cumhuriyet Mahallesi’nde Ayşe Ç. (39) ile evine gelen eski eşi M.B. (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.B, sopayla Ayşe Ç’yi darbetti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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