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Bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde eski eşi 3 çocuk annesi Ebru Güneş'i tabancayla öldüren Ahmet Göktaş aynı silahla intihar etti.

Yayınlanma: 10:36 - 25 Nisan 2023 Güncellenme:
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Bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi

Osmangazi Mahallesi Bilge Sokak’ta, Ahmet Göktaş (40), 5 yıl önce boşandığı eski eşi, 3 çocuk annesi Ebru Güneş (33) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

BAŞINDAN VURDU

Göktaş, kavgaya dönüşen olayda yanındaki tabancayla Güneş’i başından vurdu. Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Göktaş, aynı silahla intihar etti. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Cenazeler, Turhal Belediyesine ait cenaze aracıyla Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Göktaş’ın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. (AA)

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