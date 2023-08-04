Bir kadın daha sevgilisinin kurbanı oldu

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Nazlı Duman, sevgilisi Emrah Bolat tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Katil Bolat kendini asarak hayatına son verdi.

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Olay, sabah erken saatlerde Pendik ilçesine bağlı Yayalar Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan Nazlı Duman, sevgilisi Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Bolat, Nazlı Duman’ın boğazını bıçakla kesti. Boğazı kesilen Nazlı Duman kanlar içerisinde yere yığılırken, Emrah Bolat kendisini asarak hayatına son verdi.

Nazlı Duman’ın annesi kızından haber alamaması üzerine siteye geldi. Kızının oturduğu daireye giren anne korkunç manzara ile karşılaştı.

Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler siteye gelerek inceleme yaptı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EVDEYDİ

Yapılan incelemede Nazlı Duman’ın çok sayıda bıçak darbesi aldığı, öldürücü darbenin ise boğazının kesilerek yapıldığı görüldü.

Bütün bu olaylar yaşanırken Nazlı Duman’ın 9 yaşındaki çocuğunun evde olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam edildi. (DHA)

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